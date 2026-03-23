Два соучастника разбоя и убийства москвички частично признали вину

Двое курьеров-мошенников, фигуранты дела о разбое и убийстве бизнесвумен в Москве, частично признали вину. Об этом сообщили РИА Новости в следственном комитете РФ.

«Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемые признали частично», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие ходатайствовало об аресте молодых людей.

Фигуранты были задержаны вечером 21 марта. В СК уточнили, что подозреваемыми являются лица 2005 и 2007 годов рождения. По версии следствия, они по заданию кураторов выступили в роли курьеров и передали часть имущества, похищенного в квартире убитой, другим соучастникам.

15 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинение 20-летнему футболисту Даниилу Секачу, задержанному за убийство предпринимательницы в Москве. Женщина была убита на глазах дочери, когда пыталась помешать Секачу ограбить свою квартиру. Похищенные деньги в размере свыше $2 тыс., драгоценности и коллекционные монеты обвиняемый выбросил в окно, а девочку выпустил из квартиры только на следующий день, когда ему разрешили это сделать организаторы преступления.

Ранее подельница футболиста рассказала, как она участвовала в преступлении.