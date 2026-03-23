Собака откопала флакон с ядом, который могли использовать для убийства 160 лет назад

Собака откопала флакон с ядом, использованный для убийства 160 лет назад

В британском графстве Девон домашний лабрадор, предположительно, помог пролить свет на обстоятельства убийства, совершенного 160 лет назад, пишет Goodnews Network. Животное выкопало в саду своих хозяев стеклянный флакон с надписью «Не принимать», который, как предполагается, мог использоваться для хранения яда.

По словам владельца собаки, 49-летнего Пола Филлипса, его питомец по кличке Стэнли регулярно пытался раскопать одно и то же место во дворе. Несмотря на попытки засыпать участок и даже уложить поверх него брусчатку, собака продолжала возвращаться к этой точке.

В итоге Стэнли обнаружил ярко-синюю стеклянную бутылку, находившуюся в хорошем состоянии. Сначала Филлипс принял находку за обычный предмет, однако позже заметил предупреждающую надпись и решил изучить ее происхождение.

Проведя собственное исследование, мужчина выяснил, что подобные флаконы в XIX веке часто использовались для хранения ядовитых веществ. Это привело его к изучению местной истории, в ходе которого он наткнулся на упоминания о деле 1865 года.

Согласно архивным данным, женщина по имени Мэри Энн Эшфорд, проживавшая неподалеку, была признана виновной в убийстве своего мужа Уильяма. По версии следствия, она отравила его, подсыпав яд в чай, с целью завладеть деньгами и начать отношения с другим мужчиной.

Экспертиза того времени выявила на ее одежде следы мышьяка и стрихнина. Женщину приговорили к смертной казни, которая состоялась при большом скоплении зрителей и, по сообщениям, вызвала общественный резонанс.

По словам Филлипса, найденный флакон может быть связан с этим делом, хотя прямых доказательств этому пока нет. После находки собака перестала проявлять интерес к этому месту. Владелец надеется, что дальнейшее изучение артефакта с участием специалистов и историков поможет установить его точное происхождение.

Ранее мужчина работал в саду и откопал мешок кокаина.