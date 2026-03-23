Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Собака откопала флакон с ядом, который могли использовать для убийства 160 лет назад

Собака откопала флакон с ядом, использованный для убийства 160 лет назад
SWNS

В британском графстве Девон домашний лабрадор, предположительно, помог пролить свет на обстоятельства убийства, совершенного 160 лет назад, пишет Goodnews Network. Животное выкопало в саду своих хозяев стеклянный флакон с надписью «Не принимать», который, как предполагается, мог использоваться для хранения яда.

По словам владельца собаки, 49-летнего Пола Филлипса, его питомец по кличке Стэнли регулярно пытался раскопать одно и то же место во дворе. Несмотря на попытки засыпать участок и даже уложить поверх него брусчатку, собака продолжала возвращаться к этой точке.

В итоге Стэнли обнаружил ярко-синюю стеклянную бутылку, находившуюся в хорошем состоянии. Сначала Филлипс принял находку за обычный предмет, однако позже заметил предупреждающую надпись и решил изучить ее происхождение.

Проведя собственное исследование, мужчина выяснил, что подобные флаконы в XIX веке часто использовались для хранения ядовитых веществ. Это привело его к изучению местной истории, в ходе которого он наткнулся на упоминания о деле 1865 года.

Согласно архивным данным, женщина по имени Мэри Энн Эшфорд, проживавшая неподалеку, была признана виновной в убийстве своего мужа Уильяма. По версии следствия, она отравила его, подсыпав яд в чай, с целью завладеть деньгами и начать отношения с другим мужчиной.

Экспертиза того времени выявила на ее одежде следы мышьяка и стрихнина. Женщину приговорили к смертной казни, которая состоялась при большом скоплении зрителей и, по сообщениям, вызвала общественный резонанс.

По словам Филлипса, найденный флакон может быть связан с этим делом, хотя прямых доказательств этому пока нет. После находки собака перестала проявлять интерес к этому месту. Владелец надеется, что дальнейшее изучение артефакта с участием специалистов и историков поможет установить его точное происхождение.

Ранее мужчина работал в саду и откопал мешок кокаина.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!