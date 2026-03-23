В России объяснили снижение золотых резервов до минимума за четыре года

Экономист Кузнецова: снижение золотых резервов России не несет угрозы гражданам
Снижение золотых резервов Банка России до 74,3 млн тройских унций, минимального уровня за последние четыре года, на первый взгляд может выглядеть тревожным сигналом. Однако в реальности речь не идет о каком-либо критическом сокращении запасов или угрозе для финансовой системы или граждан. Об этом «Газете.Ru» заявила экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Во-первых, важно учитывать масштаб: Россия по-прежнему входит в пятерку крупнейших держателей золота в мире. Текущее снижение — это менее 1% от общего объема резервов, то есть речь идет о незначительной корректировке, а не о системном сокращении. Во-вторых, подобная динамика объясняется, как правило, техническими и тактическими факторами. Банк России активно управляет структурой резервов, и золото в этой системе выступает не просто «запасом на черный день», а полноценным финансовым инструментом. На фоне высоких цен на золото — сейчас оно торгуется в районе $4200–4300 за унцию после роста более чем на 40% за год — регулятор может частично использовать этот актив для проведения операций, перераспределения ликвидности или балансировки резервов», — отметила Кузнецова.

По ее словам, отдельно стоит отметить, что текущее снижение происходит на фоне коррекции цены золота после сильного роста. Это нормальная рыночная динамика: после резкого удорожания активы проходят фазу фиксации прибыли, что не меняет долгосрочного тренда, уточнила Кузнецова.

«Для экономики и граждан это не несет прямых рисков. Объем золотых резервов не влияет напрямую на ставки по вкладам, кредитам или курс рубля в краткосрочной перспективе. Гораздо более значимыми факторами остаются инфляция, ключевая ставка и состояние внешней торговли», — подчеркнула экономист.

Она констатировала, что на текущем этапе ситуация некритична: не наблюдается ни резкого сокращения резервов, ни устойчивого нисходящего тренда. Это скорее рабочая динамика управления активами в условиях изменившейся внешнеэкономической среды, сказала инвестсоветник.

К концу года с высокой вероятностью объем золотых резервов стабилизируется или может незначительно вырасти, считает Кузнецова. По ее словам, это связано с тем, что золото остается ключевым защитным активом в условиях геополитической неопределенности и санкционных ограничений. Более того, в последние годы центральные банки по всему миру, наоборот, наращивают долю золота в резервах, заключила экономист. Таким образом, текущая ситуация — это не сигнал ослабления, а отражение гибкой политики управления резервами со стороны Банка России, подытожила Кузнецова.

Ранее золотой запас России упал до минимума с марта 2022 года.

 
