В Турции объявили полный локдаун до 26 апреля

Власти Турции вводят круглосуточный комендантский час с 23 по 25 апреля на фоне роста распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщается на официальном сайте турецкого МВД.

В минувшую пятницу, 16 апреля, в Турции было зарегистрировано максимальное для республики число случаев COVID-19 — 63 082, в среду было зафиксировано максимум смертельных исходов за сутки — 346.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.

23 апреля в Турции празднуют День национальной независимости и детей. По данным ведомства, в связи с этим, в стране ограничение выхода на улицу начнется в 19.00 22 апреля и закончится в 05.00 26 апреля.

Во время действия комендантского часа жители Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.