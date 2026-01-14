Размер шрифта
Новости. Общество

Жительницу ДНР оштрафовали за публикацию фотографии с нацистским приветствием

МВД: жительница Макеевки оштрафована за публикацию нацистской риторики
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Центрально-Городской районный суд Макеевки оштрафовал жительницу города, которая опубликовала фотографию, содержащую запрещенное нацистское приветствие. Об этом сообщило управление министерства внутренних дел по Донецкой народной республике (ДНР) в Telegram-канале.

«Это словосочетание использовалось украинскими националистами в период Великой Отечественной войны и после событий 2014 года вновь обрело популярность среди поклонников киевского режима», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что женщину признали виновной по административной статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики. Размер штрафа не уточняется.

В декабре прошлого года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга привлек Дарью Гайфулину к административной ответственности по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики. Как следует из материалов дела, 19 декабря около 20:13 женщина вывесила в окне своей квартиры на четвертом этаже «флаг с символикой схожей до степени смешения с нацистской (крест с загнутыми под прямым углом концами)». Прохожий заметил флаг и обратился в полицию.

Ранее ВС разрешил демонстрацию нацистской атрибутики для критики идеологии.

