Оформление виз в США на территории России уже было недоступно, заявителям требовалось подавать документы через третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Следует отметить, что в настоящее время оформление виз США на территории России было недоступно: заявителям требовалось выезжать за границу и подавать документы через третьи страны. Это существенно усложняло процесс получения виз и ограничивало потенциальный спрос», — заявили в РСТ.

14 января телеканал Fox News со ссылкой на служебную записку Госдепа сообщил, что ведомство приостанавливает обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию.

В октябре Госдеп порекомендовал гражданам РФ обращаться за иммиграционными визами США в Варшаву. В ведомстве также отметили, что соискатели из России заявлены в категории homeless, к которой Вашингтон обычно относит просителей визы из тех стран, где у США нет консульского представительства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генконсульство Испании в Москве возобновило прием документов на визы.