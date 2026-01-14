Размер шрифта
В РСТ назвали число граждан России, посетивших США в 2025 году

РСТ: за 9 месяцев 2025 года США посетили около 162 тысяч граждан России
Jonathan Ernst/Reuters

Более 160 тыс. россиян посетили США за 9 месяцев 2025 года, это на 10% выше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

«В течение последнего года на рынке фиксировался рост спроса на получение американских виз со стороны россиян», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что объемы туристического потока остаются ниже доковидного уровня. В официальной статистике говорится, в 2019 году США посетили порядка 220 тыс. россиян.

До этого стало известно, что Госдеп приостанавливает обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию. Согласно документу, с которым ознакомились журналисты, консульским сотрудникам поручено временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства до окончания пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.

В октябре Госдеп порекомендовал гражданам РФ обращаться за иммиграционными визами США в Варшаву. В ведомстве также отметили, что соискатели из России заявлены в категории homeless, к которой Вашингтон обычно относит просителей визы из тех стран, где у США нет консульского представительства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генконсульство Испании в Москве возобновило прием документов на визы.

