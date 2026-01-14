«Рот покрылся язвами»: в Москве у девушки проявилась сильнейшая аллергия на таблетки

112: в Москве девушка попала в больницу после приема выписанных антидепрессантов

16-летней девочке из Москвы понадобилась помощь медиков после приема выписанных медиком таблеток. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, в одном из частных психиатрических центров столицы школьнице выписали антидепрессанты, антипсихотики и противоэпилептики.

В день выписки, по словам матери, все было хорошо. Дочь находилась в хорошем настроении. Однако на следующий день ее самочувствие ухудшилось.

«Дочь проснулась с конъюнктивитом, затем губы опухли, рот внутри покрылся язвами (как при стоматите), температура 39, еле заметная сыпь по лицу», – сообщается в публикации.

Несовершеннолетнюю госпитализировали. Выяснилось, что у пациентки была аллергия на антидепрессант, из-за этого у нее развился редкий синдром Лайелла.

Как рассказала мать, у подростка отслаивалась кожа, глаза чувствительны к свету. Еду пострадавшая получает через трубку.

Родительница также добавила, что в центре, выписывая таблетки, не проконсультировали о возможных побочных эффектах.

Сейчас жизни девушки ничто не угрожает. Ей предстоит длительная реабилитация.

Ранее аллерголог назвала скрытые угрозы праздничного стола и декора.