Россиянам рассказали, можно ли засудить городские власти за падение на нечищеном тротуаре

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, возможно ли получить денежную компенсацию от городских властей в случае падения на нечищеном тротуаре. По его словам, для начала инцидент нужно зафиксировать для суда — вызвать скорую или получить записи с камер.

«Если вы упали на обычном городском тротуаре, ответственность за ваше здоровье, скорее всего, несет местная администрация. Согласно положениям Федерального закона №131-ФЗ, именно власти города обязаны следить за безопасностью дорог и пешеходных зон. В случаях, когда падение случилось во дворе жилого дома, отвечать за скользкий лед будет управляющая компания или ТСЖ. Обязанность таких организаций содержать территорию в порядке прописана в статье 161 Жилищного кодекса РФ. Что касается денег, то суммы выплат сильно разнятся. Обычно пострадавшим удается взыскать компенсацию, которая при переломах может достигать до 300 тысяч рублей. В эту сумму может входить возмещение реальных расходов на аптеки, платные обследования и транспорт до больницы. Также закон позволяет потребовать выплату за те дни, когда вы не могли работать и теряли в зарплате. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный человеку, должен быть возмещен в полном объеме тем, кто виноват», — подчеркнул он.

Эксперт перечислил способы зафиксировать факт падения на городской тротуарной плитке в зимнее время. В случае, если доказательств нет, – суд может отказать в иске.

«Самое важное — это доказательства. Крайне желательно сразу вызвать бригаду медиков на место происшествия. Врачи скорой помощи зафиксируют в документах точный адрес и время, что станет фундаментом для вероятного успеха в суде. Если есть силы, попробуйте снять на телефон состояние покрытия под ногами: лед, отсутствие песка и ближайшие ориентиры. Свидетели тоже могут помочь, поэтому стоит записать номера телефонов прохожих, которые видели момент вашего падения. Медицинское освидетельствование как отдельная процедура желательно. Но суду может быть достаточно ваших медицинских карт, выписок из травмпункта и больничных листов. Главное, чтобы в этих бумагах было четко прописано, что травма получена именно из-за падения на улице. Видеозаписи с камер наблюдения, безусловно, станут весомым аргументом, но их отсутствие не лишает вас шанса на победу. Суды могут вынести решение по совокупности доказательств, опираясь на фотографии и показания очевидцев. Если рядом есть магазины или банки, можно попытаться вежливо попросить у них копию записи», — отметил эксперт.

Бондарь рассказал, что в подобных случаях суды часто встают на сторону пешеходов.

