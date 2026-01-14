Депутат объяснил, почему изучал куртку за 105 тысяч рублей на заседании Госдумы

Депутат Государственной думы Артем Кирьянов изучал фото куртки за 105 тысяч рублей в ходе заседания нижней палаты парламента для борьбы с контрафактом. Об этом парламентарий сообщил журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

«Я возглавляю экспертный совет по обелению экономики и борьбы с контрафактом, где мы с коллегами в том числе боремся с нелегальными интернет-магазинами. И как раз мне прислали ссылку на один из таких черных магазинов, торгующих подделками и уходящих от налогов», — сказал парламентарий.

Кирьянов добавил, что после публикации фото, на котором он рассматривает куртку, другие депутаты начали спрашивать, не купил ли он ее. По его словам, россиянам не стоит покупать подделки.

Несколькими часами ранее Юнашев опубликовал фото, на котором Кирьянов изучает канал магазина с одеждой. Внимание депутата привлекла коричневая куртка, стоимость которой составила 105 тысяч рублей.

