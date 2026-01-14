Встреча Рубио с главой МИД Дании должна была состояться в госдепе

WP: встреча Рубио с главами МИД Дании и Гренландии должна была пройти в госдепе

Переговоры госсекретаря США Марко Рубио с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивиан Моцфельдт должна была состояться в госдепе. Об этом сообщила газета Washington Post.

Место проведения переговоров изменили после того, как американский вице-президент Джей Ди Вэнс выразил желание принять в них участие. Основной темой обсуждения должна стать ситуация вокруг Гренландии.

«Ожидалось, что переговоры состоятся в государственном департаменте, но место их проведения было изменено после того, как Вэнс выразил желание принять в них участие», — говорится в материале.

В январе 2026 года Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно.

Ранее опрос показал низкую поддержку среди американцев планов Трампа о контроле над Гренландией.