Неизвестный раскидал в столичном ТЦ купюры из банка приколов

Мужчина разбросал купюры из банка приколов в торговом центре «Афимолл Сити» в Москве. Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

До этого в Telegram-каналах появилось видео, в котором можно было заметить потасовку в столичном ТЦ.

Охранник торгового центра пояснил, что неизвестный раскидал купюры банка приколов, а посетители стали поднимать их с пола.

В пресс-службе главка МВД России по городу добавили, что сейчас заявлений о противоправных действиях в ведомство не поступало. Кроме того, отсутствует информация о пострадавших.

Ранее в МВД рассказали, какие купюры фальшивомонетчики чаще всего подделывали в 2020 году. Россиян предупредили, что столкнуться с фальшивыми деньгами можно на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках. Зарегистрировано в стране около 18 тыс. преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег.