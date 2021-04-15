Очереди у московского офиса Turkish Airlines попали на видео

В Москве на Валовой улице возле офиса авиакомпании Turkish Airlines, которая отменила рейсы в Турцию после заявления о приостановке авиасообщения, выстроилась большая очередь. Граждане стоят по несколько часов, чтобы сдать или обменять билеты. RT опубликовало видео с места событий.

По данным РИА «Новости», обменять свои билеты хотят более 100 человек. Некоторые из них стоят в очереди более пяти часов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Ростуризму поручили подготовить пакет мер, касающийся поддержки туристов.

12 апреля, Российская Федерация приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Причиной стал рост заболеваемости COVID-19 в стране. Также туроператоры получили рекомендацию о приостановке продаж путевок в эти страны.