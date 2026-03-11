Воздушный бой или работа ПВО. Как российские военные сбили украинский Су-27

Российские ВКС сбили украинский Су-27. Управлял им, вероятно, командир 39-й бригады тактической авиации ВСУ, полковник Александр Довгач — его гибель уже подтвердило командование. Как именно удалось подбить истребитель и чем его потеря грозит Украине — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Российские воздушно-космические силы сбили украинский самолет Су-27 в зоне спецоперации, подтвердило Минобороны РФ в сводке 10 марта. Первые сообщения об этом появились днем ранее, 9 марта: российские военкоры заявили, что за штурвалом пораженного истребителя находился командир 39-й бригады тактической авиации ВСУ, полковник Александр Довгач.

Смерть Довгача официально признало командование Воздушных сил Украины, сообщив, что он погиб «в условиях значительного воздушного преимущества России». При этом напрямую о потере Су-27 в ВСУ не говорят. Достоверных сведений о произошедшем не так уж много, больше версий и предположений.

По некоторым данным, Довгач пытался атаковать российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Перед этим он в целях безопасности летел на предельно малых высотах (ПМВ), чтобы не быть обнаруженным и обстрелянным зенитными ракетными подразделениями ВКС России.

Дальность обнаружения воздушного судна, совершающего полет на высоте 200 и менее метров, радиолокационными средствами ПВО в условиях среднепересеченной местности редко превышает 17–19 км. А зенитные управляемые ракеты в подобных условиях встречаются с целью обычно на дальностях 9–11 км.

Однако для того, чтобы обнаружить российский Су-34 на дальностях, обеспечивающих успешную боевую стрельбу ракетами класса «воздух-воздух», украинскому пилоту требовалось включить радиолокационный прицел, захватить цель на сопровождение и запустить управляемые ракеты. А для этого Су-27 Воздушных сил Украины надо было набрать чуть большую высоту.

Это и привело украинского пилота к гибели. Выйдя на эшелон, необходимый для атаки на российский Су-34, он был обнаружен многофункциональным радиолокатором одного из зенитных ракетных дивизионов ВКС РФ и в конечном итоге поражен очередью как минимум из двух ЗУР.

Но есть и другая версия: нельзя исключать, что украинский Су-27 был сбит ракетой класса «воздух-воздух» с российского истребителя Су-35 .

Однако в любом из этих случаев следует отметить хорошую работу системы радиолокационной разведки, которая своевременно информировала командные пункты и огневые средства о действиях противника, а также своевременные принятие решения на обстрел цели и выдачу целеуказаний. Наконец, успешное выполнение боевой задачи гарантировала и высокая готовность зенитных ракетных подразделений открыть огонь (то есть на рабочих местах находился полный боевой расчет, техника была включена и проверена на функционирование, зенитные управляемые ракеты прошли цикл подготовки).

Так или иначе, поражение Су-27 и гибель хорошо подготовленного пилота Александра Довгача — весьма болезненные утраты для Воздушных сил Украины.

Не первая потеря

Но это далеко не первая для ВСУ потеря самолетов этого типа и опытных авиаторов. В декабре 2025 года был сбит истребитель Су-27 из состава 39-й бригады тактической авиации, которым управлял подполковник Воздушных сил Евгений Иванов. В феврале 2025-го — утрачен Су-27 из состава 831-й бригады тактической авиации, погиб летчик Иван Болотов. В мае 2024-го — сбит еще один Су-27, который пилотировал подполковник Денис Василюк. Боевую машину Василюка поразил в воздушном бою истребитель ВКС России.

То есть счет боевых утрат Воздушных сил Украины постоянно множится, но самое главное, гибнут высококвалифицированные украинские летчики, замену которым найти непросто.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).