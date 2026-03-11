Размер шрифта
Самолет из Москвы в Сочи вернулся обратно из-за угрозы дронов

Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, летевший из Москвы в Сочи, вернулся в Шереметьево из-за угрозы беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Они должны были вылететь из Москвы в Сочи в 13:10, но взлетели с двухчасовой задержкой. Через час после взлета, когда самолет пролетал Волгоградскую область, пассажиров предупредили, что самолет вернется в Москву. Он уже приземлился в Шереметьево, сейчас пассажиры находятся в московском аэропорту», — сказано в посте.

Пассажиры в аэропорту Сочи рассказали каналу, что вынуждены ждать вылета до 8 часов. Пассажиров некоторых рейсов уже везут в гостиницы, другие дожидаются посадки в воздушной гавани.

11 марта мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что атака Вооруженных сил Украины на курорт продолжается почти сутки с небольшими перерывами.

До этого оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на частный дом пострадал один человек.

Ранее власти Сочи попросили горожан оставить детей дома из-за угрозы дронов.

 
