Пентагон запретил фотографам участвовать в брифингах после «нелестных» фото Хегсета

Пентагон запретил фотокорреспондентам принимать участие в брифингах по конфликту на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с решением.

«Министерство войны США запретило фотографам участвовать в брифингах <...> после того, как они опубликовали фотографии министра войны Пита Хегсета, которые его подчиненные сочли «не лестными», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что «не лестные» фотографии Хегсета появились после брифинга 2 марта. На кадрах глава Пентагона, по мнению его помощников, выглядел не так, как им хотелось бы. В связи с этим на брифинги 4 и 10 марта не были допущены фотографы, следует из материала.

В августе прошлого года Пентагон попытался заставить газету WP удалить статью, посвященную деталям охраны Хегсета и членов его семьи. По мнению ведомства, у издания не было оснований публиковать эту информацию.

Ранее Хегсет заявил, что США откажутся от политкорректных ограничений в конфликте с Ираном.