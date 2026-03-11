В Запорожской области при ударе ВСУ погибли двое чиновников

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области погибли двое сотрудников администрации Васильевки. Об этом сообщила глава округа Наталья Романиченко, ее цитирует Telegram-канал округа.

Романиченко сообщила, что удар пришелся по автомобилю с сотрудниками администрации.

«У одного из них совсем маленькая дочь, которой через две недели исполнится годик. И, к сожалению, папа никогда уже с ребенком не разделит это радостное событие», — добавила она.

До этого губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что о время массированной атаки беспилотников ВСУ погибли два мирных жителя. По его словам, украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе. В результате полученных травм водитель машины не выжил. Кроме того, вражеский беспилотник ударил по мужчине, передвигающемся на мотоцикле. Полученные травмы также оказались не совместимы с жизнью.

Ранее украинский дрон ударил по машине с супружеской парой и детьми в Запорожской области.