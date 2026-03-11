Пролив Дарданеллы закрыли

Пролив Дарданеллы временно закрыт, чтобы снять с мели сухогруз с зерном

Пролив Дарданеллы закрыт на время спасательной операции по снятию с мели сухогруза под флагом Панамы Nota App, который следует из России в Египет и перевозит 51,3 тыс. тонн зерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу контроля навигации в проливе.

В ведомстве рассказали, что движение в проливе было остановлено в обоих направлениях для обеспечения безопасности спасательной операции.

Все корабли, которые должны были следовать через пролив, были проинформированы о проведении работ.

До этого сообщалось, что сухогруз Nota App, следовавший под флагом Панамы, сел на мель в проливе Дарданеллы. для спасения корабля в район инцидента направили буксир и катер с водолазами. Спасательная операция начнется после осмотра сухогруза под водой, уточнили в ведомстве.

В январе сухогруз из Болгарии с 11 людьми на борту застрял в российской акватории Черного моря. Речь идет о судне Happy Aras, которое под флагом Вануату плыло из болгарской Варны в Новороссийск. У краснодарского мыса Железный Рог корабль сел на мель. Команда сухогруза попросила об эвакуации.

Ранее грузовой теплоход сел на мель по пути в Ростов-на-Дону.