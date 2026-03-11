Размер шрифта
«Металлург» стал обладателем Кубка Континента в КХЛ

«Металлург» завоевал Кубок континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» досрочно победил в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка континента.

11 марта «Металлург» в гостях обыграл уфимский «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 2:1, а ярославский «Локомотив», шедший вторым, уступил «Автомобилисту» (1:4). Таким образом, магнитогорцы обеспечили себе первое место по итогам регулярного сезона и впервые завоевали Кубок континента имени В.В. Тихонова.

«Металлург» стал восьмым клубом, выигравшим Кубок континента. Лидирует по числу трофеев ЦСКА с активом в шесть побед. В прошлом сезоне обладателем трофея был «Локомотив», который впоследствии завоевал Кубок Гагарина.

Магнитогорский клуб с 101 очком лидирует в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 71 баллом располагается на пятом месте. «Локомотив» возглавляет Западную конференцию с 93 очками, имея три игры в запасе.

«Металлург» входит в четверку клубов (вместе со СКА, «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом»), который выходил в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Команда становилась трехкратным обладателем Кубка Гагарина в 2014, 2016 и 2024 годах.

Ранее в НХЛ отреагировали на слова Овечкина о возможном завершении карьеры.

 
