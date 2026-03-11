Ротенберг ответил, когда сможет возглавить клуб КХЛ

Ротенберг: время для возвращения к тренерской работе в КХЛ пока не пришло

Главный тренер команды «Россия 25» и вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что время для его возвращения в тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) еще не наступило. Его слова приводит РИА Новости.

«Говорите, болельщики «Сибири» обращались к руководству клуба с такой просьбой? Благодарен новосибирским болельщикам. Лично поблагодарил их, когда сборная «Россия-25» играла в Новосибирске. Только пока время для возвращения к тренерской работе в КХЛ не пришло», — сказал Ротенберг.

Ротенберг возглавляет «Россию 25» с 2023 года. За это время команда три раза стала победителем Кубка Первого канала. С января 2022-го по июнь 2025 года Ротенберг тренировал петербургский СКА. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

Сборная России не участвует в международных соревнованиях с 2022 года. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российских и белорусских хоккеистов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее «Металлург» завоевал Кубок континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ.