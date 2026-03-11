Размер шрифта
В Минпросвещения рассказали о роли колледжей в России

Минпросвещения: колледжи формируют в России новый средний класс
Juice Verve/Shutterstock/FOTODOM

Российские колледжи формируют новый средний класс, поскольку современные рабочие профессии хорошо оплачиваются. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России Сергей Кожевников.

«Колледж стал не только точкой входа в востребованную профессию, но и местом, где фактически формируется новый средний класс», — сказал он.

Кожевников отметил, что на сегодняшний день рабочие профессии представляют собой высокотехнологичную работу, а не простой монотонный труд. Он отметил, что предприятия охотно вкладывают ресурсы в подготовку «бирюзовых воротничков».

В свою очередь эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала Александр Смирнов отметил, что в ближайшее время в России будет явно возврат престижа рабочих специальностей.

25 декабря Путин заявил, что российская система образования не должна терять фундаментальных основ. Тогда он отметил, что «жить по старинке» не стоит, но вместе с тем важно не отходить от стандартов образования. Российский лидер отметил, что образование должно формировать у школьников и студентов самостоятельное, творческое мышление, а также способность критически оценивать предложения, сформированные ИИ.

Ранее сообщалось, что в России хотят ограничить платные места в колледжах.

 
