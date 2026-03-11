Замглавы ФАС РФ освободили от должности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы ФАС России Андрея Цыганова. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов.

«Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России в связи с выходом на пенсию», — сказано в документе.

Цыганов родился 28 мая 1961 года в Перми. В 1983 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 2000 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Прошел ряд повышений квалификации (в том числе международных) в области экономики, юриспруденции и иностранных языков. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

В антимонопольном органе работает с 1990 года. Цыганов занял должность заместителя главы ведомства в 2004 году. Он стал одним из главных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях.

Награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

