Гуменник рассказал, как отреагировал на судебный иск из-за программы «Парфюмер»

Российский фигурист Петр Гуменник признался, что спокойно относится к иску из-за короткой программы под музыку из фильма «Парфюмер», передает РИА Новости.

«Да, я слышал. И вообще не впервые уже сталкиваюсь с такой ситуацией, поэтому реагирую спокойно. Насколько я понимаю, иск может подать любой человек, и это не обязательно означает, что он будет удовлетворен. Программа у меня хорошая, спасибо Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу). Особенно под оригинальную музыку, мне кажется, получается вполне неплохо», — сказал Гуменник.

Невский районный суд зарегистрировал иск жителя Санкт‑Петербурга Бориса к Федерации фигурного катания на коньках России на и Спортклубу фигурного катания Тамары Москвиной. Истец углядел в программе Гуменника пропаганду насилия из-за того, что она была построена на произведении Патрика Зюскинда «Парфюмер».

9 марта Гуменник завоевал золотую медаль в финале Гран-при России, набрав по сумме короткой и произвольной программ 303,16 балла, исполнив четыре четверных прыжка. Гуменник защитил титул чемпиона, завоеванный им в прошлом сезоне. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

В феврале Гуменник в нейтральном статусе принял участие в Олимпийских играх-2026. По итогам короткой и произвольной программ российский спортсмен набрал 271,21 балла, что в итоге обеспечило ему шестое место.

Ранее мать Гуменника отреагировала на судебный иск против программы сына.