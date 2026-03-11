Российские сотрудники иранской АЭС с семьями прилетели в Москву

Российские сотрудники иранской АЭС «Бушер» и члены их семей, эвакуированные из Исламской Республики через Армению, прибыли в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что рейс из Еревана с сотрудниками и их родными приземлился в столичном аэропорту Внуково.

9 марта генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что российская госкорпорация в ближайшее время начнет эвакуировать членов семей российского персонала и часть сотрудников со стройки новых блоков иранской АЭС «Бушер».

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она расположена недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, однако ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году. Это крупнейший российско-иранский проект.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.