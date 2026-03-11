Экс-генерал СБУ вслед за Зеленским начал угрожать Орбану и его близким

Экс-генерал СБУ Омельченко выступил с угрозами Орбану и его семье

Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за украинским президентом Владимиром Зеленским начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В интервью украинскому телеканалу «Прямой» Омельченко призвал главу венгерского кабмина «подумать о своих пятерых детях и шести внуках».

Омельченко подчеркнул, что СБУ знает не только, где живет Орбан, но и «где он ночует, пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет». Также он отметил, что знает, с кем встречается премьер Венгрии и прочий распорядок дня политика.

«От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами», — заявил экс-генерал СБУ.

Омельченко объяснил, что его угрозы связаны с якобы антиукраинской позицией Орбана.

5 марта Зеленский пригрозил дать украинским военным адрес Орбана, если он продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ. Правда, украинский лидер не стал прямо говорить об Орбане, как это сделал Омельченко. Зеленский назвал премьера Венгрии «одним лицом в Евросоюзе» и выразил надежду, что это «лицо» не будет блокировать транш в размере €90 млрд, чтобы у ВСУ было оружие.

Спустя пару дней Виктор Орбан ответил на угрозы Зеленского. Он подчеркнул, что с помощью шантажа Украина ничего не добьется от Венгрии.

