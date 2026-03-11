Размер шрифта
Сотни спасателей и волонтеров устраняют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

В Брянске более 450 человек устраняют последствия ракетного удара ВСУ

В Брянске проводятся работы по устранению последствий ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Работают 11 комиссий по оценке причиненного ущерба, в составе которых сотрудники департамента строительства,  Государственной жилищной инспекции Брянской области», — сообщил он.

Богомаз также добавил, что в устранении последствий украинской атаки принимают участие более 300 спасателей МЧС, а также более 150 волонтеров. Последние помогают в уборке территорий поврежденных домов.

10 марта Брянск атаковали дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow класса «воздух — земля» Вооруженных сил Украины. Одна из ракет ударила по заводу, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты в городе. В СК РФ сообщили, что теракт в Брянске был совершен при участии военных главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Ранее в ВСУ раскрыли подробности удара по Брянску.

 
