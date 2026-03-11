Размер шрифта
В США заявили о наращивании экспорта нефти Ираном через Ормузский пролив

WSJ: Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив на фоне войны
Bill Foley/AP

Иран увеличил экспорт нефти через Ормузский пролив на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные компании Kpler, занимающейся отслеживанием танкеров.

По данным компании, за последние шесть дней танкеры ежедневно отгружали в среднем 2,1 млн баррелей иранской нефти в день. При этом в феврале этот показатель составлял 2 млн баррелей в сутки.

«Объемы экспорта Ирана могут меняться от недели к неделе, но недавний рост показывает, что, в отличие от других производителей, их поставки беспрепятственны и что Китай не утратил интереса к тегеранской нефти», — говорится в материале.

Несколькими часами ранее агентство Associated Press сообщило, что Иран пригрозил не позволить «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив для США, Израиля или их союзников. Представитель компании Khatam Al-Anbia, которая управляет предприятиями Корпуса стражей исламской революции, заявил, что любое судно или танкер с нефтью, принадлежащие США, Израилю или их союзникам, станут для Исламской Республики законной целью.

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.

 
