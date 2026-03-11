«У разведки есть все данные»: как Россия ответит на ракетный удар ВСУ по Брянску

Песков заявил, что ответ России на удар по Брянску определят военные

Ответ России на ракетный удар по Брянску будет определен российскими военными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Следственный комитет тем временем квалифицировал произошедшее как теракт и заявил о причастности к атаке военнослужащих ГУР Минобороны Украины и ВСУ. О реакции Кремля, версии следствия и последствиях удара — в материале «Газеты.Ru».

«Варварские удары»

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ракетный удар по Брянску варварским. Комментируя атаку, он заявил, что подобные действия украинской стороны рассматриваются в Москве как одно из подтверждений целей проводимой специальной военной операции.

«Для того, чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались, и проводится спецоперация. Демилитаризация Киева и лишение возможности наносить такие варварские удары — это является одной из целей СВО», — сказал он.

Песков также заявил, что пуск крылатых ракет Storm Shadow по Брянской области не мог быть осуществлен без участия специалистов из Великобритании.

«Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы это хорошо знаем и мы это, естественно, учитываем», — сказал представитель Кремля.

10 марта Вооруженные силы Украины нанесли удар по Брянску крылатыми ракетами Storm Shadow класса «воздух-земля» большой дальности. Один из ударов пришелся по заводу «Кремний Эл», где выпускают микросхемы для мобильных устройств, также пострадали гражданские объекты. Украина признала ответственность за атаку.

Уголовное дело и последствия

Следственный комитет России после массированного ракетного обстрела Брянска возбудил уголовное дело. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследование ведется по статье о теракте .

По данным следствия, украинские вооруженные силы нанесли удар по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры Брянской области ракетным вооружением высокой мощности. В результате взрывов не менее восьми ракет в городе погибли по меньшей мере шесть мирных жителей, еще не менее 42 человек получили ранения.

Повреждения получили более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.

На местах продолжают работать следователи и криминалисты, параллельно экстренные службы ликвидируют последствия взрывов и разбирают разрушенные конструкции.

«По данным следствия, террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», — уточнила Петренко.

В СК добавили, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого преступления против мирного населения. Между тем в ООН осудили атаку ВСУ.

«Мы ясно даем понять, что мы выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», — заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжжарик.

Погибшие и пострадавшие

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о последствиях атаки на регион. По последним данным, погибли шестеро человек, еще 42 получили ранения. Госпитализированы 29 пострадавших, среди них есть несовершеннолетний — его состояние оценивается как стабильное.

Для помощи врачам в регион прибыли восемь реанимационных бригад из Москвы. Девять пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии решили перевезти в специализированные федеральные медицинские центры, написал Богомаз в Telegram-канале.

Еще 20 пострадавших остаются в медицинских учреждениях Брянска, их состояние врачи оценивают как стабильное. 13 человекам помощь оказали амбулаторно. Для родственников и близких пострадавших на базе областной больницы №1 открыли горячую линию, где можно узнать информацию о состоянии пациентов.

Поздним вечером 10 марта пожарные полностью ликвидировали возгорание, возникшее после ракетного удара. К 23:39 работы завершили, движение общественного и личного транспорта в городе восстановили в обычном режиме.

На месте продолжают работать следователи регионального управления Следственного комитета. Параллельно специалисты проводят комиссионную оценку ущерба и занимаются закрытием контуров жилых домов и зданий, получивших повреждения.

Позже губернатор сообщил, что провел заседание оперативного штаба и объявил 11 марта днем траура в Брянской области.

«На всей территории региона будут приспущен флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области», — уточнил губернатор.

«Удары по центрам принятия решений»

Ракетная атака ВСУ на Брянск могла быть заранее подготовлена и направлена на нанесение максимального ущерба гражданскому населению, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Удар по Брянску — военное преступление», — отметил он.

В то же время возможный ответ России на удар по Брянску может быть связан с атаками по украинским центрам принятия решений. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Москва точно не оставит атаку ВСУ по Брянску без ответа, но то, каким он будет, решает только наше руководство. Однако мне кажется, что лучшим вариантом могут стать удары по центрам принятия решений противника или полное разрушение налаженных цепочек поставок вооружения. Я уверен, что у российской разведки есть все необходимые данные для подобных ударов», — сказал депутат.