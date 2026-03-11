Школьники из ХМАО заявили, что учитель приставал к ним в туалетах

Школьники из Нижневартовска рассказали о домогательствах со стороны одного из педагогов. Об этом сообщает Ura.ru.

Десять учеников написали директору заявление, в котором изложили детали произошедшего. По их словам, надругательству подвергались и девушки, и молодые люди. К последним он якобы заглядывал в туалет и трогал половые органы, а также просил называть «мой хозяин». В уборные к девушкам он также заходил.

«Он заходит в женские туалеты, во время досмотра лезет в нижнее белье и в целом проявляет нездоровый интерес», – рассказали школьники.

Источники в правоохранительных органах подтвердили, что получили данные о педагоге. Официально представители МВД заявили, что не комментируют проверки, связанные с преступлениями такого рода в отношении несовершеннолетних.

Комментировать вопрос также отказалась директор департамента образования администрации города. По ее словам, она не может говорить об этом до окончания проверки.

