Asia Times: ЕС может отменить санкции против РФ на фоне операции США в Иране

Евросоюз отчаянно нуждается в российских нефти и газе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Есть вероятность, что ЕС может снять антироссийские санкции, пишет Asia Times.

«Переориентация российского экспорта на азиатский рынок окажется не окончательной, если ЕС отменит свои санкции — и (президент РФ Владимир) Путин дал понять, что будет не против», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что Европе российские ресурсы нужнее, чем Москве новые рынки сбыта. Именно поэтому Россия может потребовать от ЕС навязать президенту Украины Владимиру Зеленскому часть требований по мирному договору.

Недавно директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников сообщил, что Европейский союз переживает раскол из-за провальной санкционной политики в отношении России. Он отметил, что антироссийская санкционная политика привела ЕС в тупик.

Ранее ЕС ввел санкции против Белоруссии из-за поддержки России.