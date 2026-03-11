Боец Ярашев «по-русски и далеко» отвечал ВСУ на призыв сдаться

Российский боец, державший оборону в Донецкой народной республике почти 70 дней Сергей Ярашев грубо отвечал ВСУ на призыв сдаться. Об этом рассказал заместитель командира бригады, майор Вадим Поздняков, передает РИА Новости.

«Они к нему подошли и предложили группе сдаться. Наш парень по-русски послал их далеко-далеко», — сказал он.

Поздняков рассказал, что во время перестрелки Ярашев уничтожил еще двоих украинских военных, остальные на время отступили, после чего вернулись и начали обстреливать позицию, которую удерживал российский боец.

О подвиге Ярашева президенту России Владимиру Путину сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи в Кремле 10 марта. Военному 21 год. Отслужив срочную службу, молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и попал в 51-ю армию Южного округа, участвовал в штурмовых операциях. После потери сослуживцев ему пришлось 68 дней одному удерживать позиции у Гришино. Военнослужащий потерял обе ступни и находится в больнице.

В этот же день Путин поручил подготовить указ о награждении бойца звездой Героя РФ.

Позже в Минобороны рассказали, что командование будет ходатайствовать, чтобы рядовой Ярашев остался в войсках.

Ранее появилось видео с Ярашевым.