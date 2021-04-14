В Петербурге суд вынес приговор мужчине, убившего женщину телевизором

Невский районный суд приговорил к штрафу жителя Санкт-Петербурга, который убил женщину выброшенным из окна телевизором. Об этом сообщает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Мужчина признан виновным по ст. 109, ч. 1 УК РФ. Его приговорили к одному году лишения свободы, а также обязали выплатить штраф в размере 300 000 рублей родственникам убитой. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до двух лет.

Как пишет пресс-служба судов, в июле 2019 года было установлено, что осужденный Григорий Пирогов выбросил телевизор с девятого этажа. Он упал на находящуюся внизу девушку. Уточняется, что она умерла на месте от одномоментного повреждения головы, шеи и пояса правой верхней конечности.

В сообщении сказано, что Пирогов отрицает свою вину. Согласно показаниям, в день происшествия он распивал алкоголь с двумя мужчинами. Петербуржец после задержания дал признательные показания. Позже он отказался от своих слов, заявив, что телевизор выбросил его собутыльник, подчеркивает пресс-служба.