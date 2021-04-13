В США призвали обратиться к врачу при опасных симптомах после вакцинации препаратом от J&J

Первый заместитель руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США Энн Шушат сообщил, что лицам, недавно привитым от COVID-19 вакциной компании Johnson & Johnson нужно обращаться к врачам при затрудненном дыхании, возникновении головной боли, боли в ногах и животе. Об этом сообщает ТАСС.

«Если у вас болит голова, живот, ноги или наблюдается затруднение дыхания, вы должны связаться с медицинскими учреждениями и получить помощь», — сообщила она.

Шушат подчеркнула, что отслеживать вышеуказанные симптомы следует тем, кого вакцинировали в течение последних двух недель.

Ранее американская компания Johnson & Johnson отложила использование своей вакцины в Европе на фоне расследования случаев образования тромбов у привившихся пациентов.

До этого американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson в США.

Сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств начало расследование случаев образования тромбов после применения этой вакцины.