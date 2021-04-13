Россия поднялась на 48-е место в «Индексе паспортов мира»

Паспорт Российской Федерации поднялся на две строчки в индексе паспортов мира и занял 48-е место. Об этом сообщает швейцарская компания Henley & Partners.

По информации компании, за второй квартал 2021 года Россия и страны СНГ заметно изменили свои позиции. Также отмечается, что Гражданство РФ дает возможность посетить 118 стран без предварительного оформления визы.

На сегодняшний день данный список возглавляет японский паспорт. Граждане, обладающие таким документом могут поехать в 193 страны мира. Следующее место занимает сингапурский паспорт (192 страны), а третью строчку разделяют Германия и Южная Корея (191 страна).

Рейтинг был составлен на основе индекса свободы передвижения, учитывается количество стран, которые владелец документа может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.

Ранее в Министерстве внутренних дел Российской Федерации заявили, что гражданам России не нужно будет менять паспорта, в том случае если законопроект, который предусматривает изменения в последнюю страницу документа, одобрят в ведомстве.