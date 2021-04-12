Туроператоры зафиксировали отказ россиян от поездок в Турцию

Граждане Российской Федерации начали отказываться от поездок в Турцию из-за новостей о возможном ограничении авиасообщения. Об этом сообщает газета «Известия».

В пресс-службе туроператора Tez Tour заявили, что на фоне тревожных новостей о росте числа заболевших COVID-19, а также связанной с этим возможной приостановкой авиасообщения между Турцией и РФ в стране зафиксировали спад продаж туров в Турцию.

«В конце предыдущей недели были отмечены минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, хотя на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно», — отметили в компании.

Кроме того, там добавили, что рост числа аннуляций достиг максимума 9 апреля, так как значения превысили стандартные показатели в десятки раз.

По словам источника издания в туристической отрасли, чартерные и некоторые грузопассажирские рейсы могут оказаться под запретом в государстве. Также для россиян, которые прибывают из Турции, могут ввести карантин, который будет длиться 14 дней.

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил, что за последние три дня спрос на путевки в Турцию снизился на 25%.

По данным вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, майские продажи упали на 10–20%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о возможности прекращения авиасообщения с Турцией из-за роста случаев коронавирусной инфекции в республике.

До этого стало известно, что правительство РФ может запретить гражданам ездить в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране и появления новых штаммов COVID-19.