16-я серия фильма митрополита Тихона о февральской революции вышла в эфир «России 24»

В эфире телеканала «Россия 24» в понедельник продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях, ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

16-я серия называется «И.Л. Солоневич: «Россию погубила сплетня».

Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

Сплетни про императрицу и Распутина стали беспроигрышным оружием против России, констатировал митрополит Тихон в начале серии.

«Много лет раскручивалась тема немки-предательницы. А во время войны это обрело страшные черты», — заметил автор фильма.

«А уж что рассказывали про Распутина. Эти истории вызывали просто омерзение к царскому дому. Сплетни были просто порнографическими», — рассказывает митрополит Тихон.

Выяснилось, что императрица обращалась к мужу с письмами на политические темы. В них содержались даже требования. Например, о роспуске Думы или об аресте Гучкова. «Лучше бы Николай Второй был подкаблучником», — делает вывод автор фильма.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.