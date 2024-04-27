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Булыкин оценил шансы Слишковича остаться главным тренером «Спартака»

Булыкин: руководство «Спартака» знает работу Слишковича изнутри

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Знаменитый российский футболист, экс-форвард национальной сборной страны, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о работе Владимира Слишковича в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля. Специалист считает, что у серба есть шансы сохранить должность на постоянной основе.

«Мы не знаем, какая химия у него с командой, как он тренирует, на что он способен, как он общается, как он видит игру. Конечно, эти моменты знают руководители изнутри, и они принимают решение. Знаю очень много случаев, когда третий тренер становился главным и показывал очень хороший результат. Обычно третий тренер остается в команде на всякий пожарный случай, когда что-то может пойти не так с главным или со всем тренерским штабом. Много случаев, когда у него все потом получалось», — отметил Булыкин.

Под управлением Слишковича «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России, вылетев в Путь регионов, обыграл в матче Российский премьер-лиги «Ростов» (5:1), а затем в еще одной игре РПЛ против ЦСКА разошелся с соперником нулевой ничьей.

Ранее сообщалось, что покинувший клуб РПЛ по семейным проблемам тренер готов приступить к работе через день.

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