Путин наградил Стаса Михайлова орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Михайлова Станислава Владимировича», — говорится в тексте документа.

27 апреля артисту исполнилось 55 лет.

До этого сообщалось, что Стас Михайлов отпразднует 55-летие вместе с резидентами шоу Comedy Club. Он выйдет на сцену с музыкальным номером и станет объектом поздравительной прожарки от участников проекта. Михайлов признался в эфире Comedy Club, что у них с артистом Григорием Лепсом непростой жизненный путь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вкладе Стаса Михайлова в международную политику.