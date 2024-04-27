Салах пообещал пожар, если он выскажется о конфликте с Клоппом

Футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался комментировать конфликт с тренером клуба Юргеном Клоппом, который произошел в конце матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Хэма», когда Салах выходил на замену. Слова Салаха передает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

«Если я выскажусь сегодня, будет пожар», — сказал Салах.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает третье место, набрав 75 очков. Лидирует в чемпионате лондонский «Арсенал», имея в активе 77 баллов. На одно очко от «Арсенала» отстает «Манчестер Сити».

Немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Он покинет команду после окончания текущего сезона.

В следующем матче чемпионата Англии «Ливерпуль» с лондонским «Тоттенхэмом». Встреча пройдет 5 мая в Ливерпуле.

Ранее Клопп рассказал о перепалке с Салахом.