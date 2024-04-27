Активист добивается привлечения губернатора ХМАО к ответственности за дискредитацию армии

Тюменский активист Юрий Рябцев просит привлечь к ответственности губернатора ХМАО и начальника УМВД Нижневартовска, сообщает 72.ru.

Член ОНК и директор центра общественного контроля «Оберег» Юрий Рябцев еще в октябре 2023 года подал заявление в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталью Комарову. Мужчину возмутили слова главы региона о недостаточном военном обмундировании бойцов из Югры в ходе встречи с жителями Нижневартовска. Комарова сказала, что ХМАО не предвидел спецоперацию, рассчитывал на мир и не смог потому должным образом подготовить амуницию и снаряжение для мобилизованных. Кроме того, во время общения с горожанами губернатор Югры произнесла фразы «мы не готовились к этой войне» и «она нам не нужна». Рябцев заявил, что высказывание губернатора содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ и направлено на дискредитацию армии.

Однако суд не стал наказывать Наталью Комарову, теперь Рябцев требует проведения лингвистической экспертизы ее высказываний. Активист уже написал жалобу на решение суда и собирается привлечь к ответственности начальника полиции Нижневартовска Фаниса Хаматова, который не решился составить протокол на губернатора региона за дискредитацию вооруженных сил.

«Суд жалобу получил вчера. Будем ожидать судебное заседание. Заявил, чтобы повестки вручили Комаровой и Хаматову, начальнику УМВД Нижневартовска, который отказывался ее привлекать. При этом его сотрудники не менее 27 раз составляли протоколы на граждан Нижневартовска по этой статье , и они привлекались. А вот начальник что-то взял и отказывается другую правонарушительницу привлекать. Странно все как-то, — говорит Рябцев.

Ранее Юрий Рябцев потребовал от Ивлеевой и «Мутабора» 1 млрд рублей.