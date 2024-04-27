В бывшем концлагере Заксенхаузен в книге отзывов нашли антисемитские записи

В бывшем концлагере Заксенхаузен заменили книги отзывов из-за выросшего числа антисемитских записей. Об этом сообщает агентство DPA.

«Нам пришлось заменить книги отзывов, иначе мы больше не могли бы их показывать, потому что они были полны ненавистнических сообщений», — сказал директор Фонда мемориалов федеральной земли Бранденбург Аксель Дреколл.

Он отметил, что подобные сообщения в книге отзывов стали появляться чаще после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль. Мемориал тесно сотрудничает с полицией, сотрудники правоохранительных органов ищут авторов оскорбительных комментариев из книги.

До этого посольство РФ в Германии предупредили, что российских официальных лиц не ждут на мероприятиях в честь 79-летия со дня освобождения узников концентрационных лагерей.

Позже посольство России в Австрии получило отказ в участии в памятной церемонии по случаю освобождения нацистского концлагеря Маутхаузен.

Ранее в Польше предложили направлять нелегалов в концлагеря, построенные нацистами.