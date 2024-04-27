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Перед матчем чемпионата Японии по футболу на поле вышел мужчина в трусах

Перед игрой японского чемпионата на поле вышел мужчина в трусах и бейсболке

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Кадр из трансляции

Перед матчем чемпионата Японии по футболу между командами «Иокогама Ф. Маринос» и «Сересо» на поле вышел мужчина, на котором были только трусы и бейсболка. Об этом передает «Чемпионат».

Мужчина поучаствовал в предматчевом рукопожатии, поприветствовал судей и болельщиков, а потом ушел с поля.

Оказалось, что это японский комик Ёсио Кодзима. Он известен образовательными видео для детей.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее фанаты немецкого «Байера» прорвались на поле, чтобы отметить первое чемпионство в истории.

После пятого забитого мяча в матче 29-го тура против бременского «Вердера» фанаты «аспириновых» перебрались через рекламный бортик за воротами и выбежали на поле. Из-за этого судья дал финальный свисток чуть раньше, чем были сыграны все 90 минут основного времени игры.

Ранее в московском «Спартаке» остались довольны ничьей против столичного ЦСКА.

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