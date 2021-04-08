В Москве за сутки госпитализировали 893 человека с коронавирусом

В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 2 024 человек, из них 893 госпитализировали. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в столице было зафиксировано 1 585 случаев COVID-19.

В общей сложности с начала эпидемии в Москве зарегистрировано 1 041 799 случаев коронавируса, вылечились 955 148 пациентов, скончались — 17 082.

При этом за последние 24 часа зафиксировано 55 летальных исходов, выздоровели 1 746 пациентов.

Пока Москва занимает первое место в России по количеству заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России выявили 8 672 новых случая коронавируса. За весь период пандемии в стране зарегистрировано 4 614 834 случая коронавирусной инфекции, из них 101 845 — с летальным исходом. Вылечились 4 239 038 человек.