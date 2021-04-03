Британцы раскритиковали Запад за позицию по Украине

Читатели британского издания Express в комментариях под публикацией о якобы наращивании Россией военного присутствия на границе с Украиной раскритиковали подход стран Запада к украинскому кризису.

Перевод материала и комментариев приводит «ИноСМИ».

«Украина была независимым государством до тех пор, пока Соединенные Штаты и Евросоюз вместе с НАТО не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот. Они добились, что украинская конституция утратила законную силу, потому что в тот момент в стране не было избранного законным образом правительства», – написал один из комментаторов.

Некоторые другие читатели также заявили, что Европейский союз «стал главным двигателем» кризиса на Украине.

«У России не будет никаких проблем с Украиной. На Украине слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими», – отметил пользователь под ником Us nad ME.

Кроме того, ряд комментаторов отметили законность возвращения Крыма в состав России.

«Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум. А Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства. Украина не является членом НАТО, она просто притворяется», – написал Username Mk2.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. Дипломат пояснил, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается «война с Россией».