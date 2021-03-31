В Петербурге задержали вандала, осквернившего фигуры ангелов на кладбище

Полицейские задержали вандала, разрушавшего фигуры ангелов на одном из старинных кладбищ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что злоумышленник на протяжении нескольких лет специально приходил на кладбище, чтобы повреждать надгробные фигуры ангелов.

Правоохранители задержали местного жителя, 60-летнего мужчину.

По данным ведомства, подозреваемый уродовал лица скульптурам, отламывал крылья, оставлял на памятниках нецензурные надписи при помощи краски. Кроме того, из-за него одной женщине неоднократно приходилось чинить фигуру ангела стоимостью 1 млн рублей на могиле покойного сына.

В квартире мужчины прошли обыски. У него обнаружили балаклаву, банку с краской и одежду, которую он использовал при своих визитах на кладбище. В ходе опроса злоумышленник не смог рассказать, по какой именно причине он совершал вандализм.

В отношении него было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» и статье 214 УК РФ «Вандализм».

Ранее побывавший на Новодевичьем кладбище в Москве журналист китайского издания «Хуаньцю шибао» заявил, что впечатлился увиденным и сравнил русские кладбища с парками.