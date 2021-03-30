СК опроверг задержание стрелка в Мытищах

Мужчина, открывший стрельбу в подмосковных Мытищах, еще не задержан, заявила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, около дома, где забаррикадировался мужчина, слышна стрельба, над зданием поднимается дым.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, стрелок оказал сопротивление при попытке задержания, в доме начался пожар. По словам собеседника агентства, мужчина устроил взрыв во время штурма.

30 марта неизвестный мужчина в Мытищах забаррикадировался в частном доме и ведет стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. По данным Telegram-канала Mash, вооруженный мужчина удерживает дом уже больше четырех часов.

В МВД заявили, что стрелок бросил две гранаты в сотрудников полиции, прибывших к дому, чтобы проверить информацию о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия.

Ранее источник сообщил, что мужчина был задержан.