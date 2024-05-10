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Звезда «Ворониных» прокомментировала скандал с Ильюхиной

Актриса Волкова объяснила, что Ильюхину заменили ради успеха «Ворониных»

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volkovihome/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала скандал с Марией Ильюхиной — своей коллегой по сериалу «Воронины», которую не позвали сниматься в продолжении проекта. Волкову цитирует издание «7 дней».

Волкова напомнила, что за творческие решения в сериале отвечают режиссер, креативные продюсеры, сценаристы, кастинг-директоры, исполнительные продюсеры, а актеры могут только пройти или не пройти кастинг.

«Я понимаю так же, что у вас, наших дорогих зрителей, есть своя картина мира семьи Ворониных и вам сложно принять в ней новых героев. Все мы давно полюбили Машу Ильюхину, она выросла на наших глазах. Да, мне тоже обидно», — сказала она.

Решение о замене не только Ильюхиной, но и других персонажей-детей, подчеркнула она, приняли канал и авторы нового сериала «Костя-Вера» ради успеха проекта.

»[Они] в свою очередь пришли к выводу, что хотят видеть в данных ролях других актеров, опираясь на их внутренние критерии и ощущения, которым они следуют в рамках успешного проекта «Воронины» много лет подряд...» — заключила она.

Сама Волкова узнала, кто утвержден на роль, только когда сама несколько дней назад подписала контракт. Она попросила поклонников «Ворониных» перестать критиковать новую исполнительницу роли Маши и дать ей влиться в роли.

Мария Ильюхина, узнав о том, что ее не позвали на проект, возмутилась решением продюсеров. Уже после этого ее позвали на пробы, которые актриса не прошла.

Накануне стало известно, что сериал «Король и шут» получит полнометражное продолжение.

Ранее Алена Водонаева рассказала, как хотела напоить Боню слабительным в «Доме-2».

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