В Госдуме призвали не аплодировать в случае утверждения Мишустина на должность премьера

Депутатов Госдумы призвали не аплодировать в случае утверждения Михаила Мишустина на должность премьера страны. Об этом сообщил mk.ru.

По данным газеты, обычно парламентарии приветствуют бурными и продолжительными аплодисментами назначения министров только фракции «Единой России». Однако сейчас депутаты несколько минут убеждали сами себя, что не следует так делать. В частности, председатель комитета по контролю Госдумы Олег Морозов призвал депутатов быть сдержаннее при обсуждении кандидатуры: «Давайте не будем вставать и аплодировать».

Поэтому, сообщил корреспондент газеты, вероятно, в этом году аплодисментов после утверждения кандидатуры Мишустина и других членов кабмина не будет.

Правительство РФ во главе с Мишустиным сложило полномочия по указу главы государства 7 мая. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по российскому законодательству, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

В тот же день Путин подписал новый указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В частности, перед властями поставлена задача увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и снизить уровень бедности ниже 7% к 2030 году.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.