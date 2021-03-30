Москвичам пообещали сильные дожди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах Центрального федерального округа России на ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, жителей региона ожидают сильные дожди с ветром.

Синоптик уточнил, что изменение погодных условий произойдет со вторника, 30 марта, под влиянием атмосферных фронтов циклона.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра добавил, что наиболее интенсивные осадки ждут ЦФО в ночь на среду, 31 марта. При этом днем ожидается ветер со скоростью до 17 м/с, а осадки станут слабее.

Вильфанд подчеркнул, что в течение недели в Москве может выпасть до 10 мм осадков, что является третью месячной нормы.

Температура воздуха в этот период, по словам синоптика, составит +4°С — +11°С.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.