Взрывы произошли в Белгороде после объявления ракетной опасности

Несколько взрывов было слышно в центре Белгорода на фоне ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«В центре Белгорода около Соборной площади можно было услышать несколько взрывов», — уточнили в сообщении.

В этот момент в городе работала сирена и звучали предупреждения о ракетной опасности.

Утром в субботу, 18 апреля, сирена ракетной опасности была запущена на всей территории Белгородской области в 6:43.

Накануне в Белгороде и Белгородском районе также объявляли ракетную опасность.

До этого Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Два человека пострадали. Гладков уточнил, что у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ранение левой голени. Второму мирному жителю осколки попали в лоб.

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